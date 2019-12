Weihnachtsspecial Johannes Zeiler und die letzte Rückkehr der "CopStories"

Facebook

Der Steirer Johannes Zeiler (als Andreas Bergfeld) mit seiner Serien-Kollegin Claudia Kottal (Leila Mikulov). © (c) ORF

Recht und Ordnung muss sein. Auch in Wien, auch zu Weihnachten. Deshalb steht dem Team der „CopStories“ und dessen Chef, Oberst Andreas Bergfeld, eine mehr oder weniger „Stille Nacht“ bevor. Als Ober-Kieberer stand wieder der Steirer Johannes Zeiler vor der Kamera.

Dieses Weihnachts-Special wurde bereits 2016 gedreht, ist also eigentlich schon ein Stück Vergangenheit?

Johannes Zeiler: Ja, nicht nur für mich, sondern auch für die Kollegen. Doch ich denke, keiner vom Ensemble würde nein sagen, wenn man Fortsetzungen planen würde. Das war nämlich eine besonders schöne Arbeit.

Was, würden Sie sagen, bedeuten Nervenkitzel und Thrill für einen Polizisten?

Johannes Zeiler: Solche Dinge gehören zu seinem Naturell. Sogar die Leichenbeschau ist ein Job, der mit Hingabe und Überzeugung gemacht werden muss. Sonst hält man es nicht lange durch.

Was hat Ihnen am Charakter des von Ihnen gespielten Andreas Bergfeld besonders getaugt?

Johannes Zeiler: Dass einer wie er so tief fallen, aber trotzdem – wenn auch unter größten Schwierigkeiten – wieder herauskommen kann. Auch eine gewisse Unbeholfenheit in menschlichen Belangen hat mir an ihm gefallen – und nicht zuletzt seine Steherqualitäten, beruflich und privat.

Wer hat Sie auf diese gewiss nicht einfache Rolle vorbereitet?

Johannes Zeiler: Die Hilfe kam sozusagen von höchster Stelle. Was die Kripo-Arbeit betrifft, wurde ich von Oberst Georg Rabensteiner, einem steirischen Landsmann, eingeschult. Er ist Leiter der Außenstelle West der Kripo in Wien. Ich durfte sogar auf eine echte Drogen-Razzia mitfahren, wo man durch verdeckte Ermittlungen einen Drogendeal platzen ließ. Ich bin heute noch dankbar, dass ich erleben durfte, was sich da bei den „Kollegen“ adrenalinmäßig abspielt. Und wie sich viele – sehr viele – Menschen exakt vorbereiten mussten. Das war fast wie eine Choreographie. Einmal erlebte ich sogar eine besondere Überraschung.

Wobei?

Johannes Zeiler: In der Wattgasse in Wien/Ottakring, dem Hauptquartier von Oberst Georg Rabensteiner, stand ich plötzlich mit dem Täter im Lift. Und der lachte. „Warum?“, fragte ich nachher die „Kollegen“. Die Antwort der Kripo-Leute: „Relativ normal. Der ist froh, dass es vorbei ist“.

Für Sie ist es nach den „CopStories“ ja interessant weitergegangen. Etwa durch die Darstellung des Landrates Hans Schuierer im Kinofilm „Wackersdorf“?

Johannes Zeiler: Und dann durch eine schöne Rolle in der BBC-Serie „World On Fire“.

Wie kommt man als Steirer zur BBC?

Johannes Zeiler: Ganz einfach. Über ein Casting der von der BBC beauftragten Produktionsfirma. In dieser Serie wirkten Schauspieler aus verschiedensten Ländern mit. Ich bin ein deutscher Geschäftsmann, der zu Beginn des Zweiten Weltkrieges in Berlin lebt. Sein Sohn wurde bereits eingezogen, doch besondere Angst hat er um seine Tochter, die wegen ihrer Epilepsie-Krankheit stark gefährdet ist, durch die Euthanasie-Politik des Dritten Reiches ihr Leben zu verlieren.

Wie läuft ein Serien-Dreh für die BBC?

Johannes Zeiler: Stab und Team sind größer, als bei uns üblich. Insofern ist man, was die Arbeit betrifft, luxuriöser ausgestattet. Auch die Budgets sind bei den Briten relativ hoch, vor allem bei BBC One. Trotz allem muss das keine Garantie für qualitativ hochwertige Arbeit sein. Doch hier lag ein exzellentes Drehbuch von Peter Bowker vor, und wir hatten eine ebenso exzellente Besetzung. Es herrschte ein demenstsprechend tolles Arbeitsklima. Und meine Haupt-Partnerin war übrigens Oscar-Preisträgerin Helen Hunt.

Wo überall wurde gefilmt?

Johannes Zeiler: In Chester; Liverpool und an der Atlantikküste in England.. Ich war in Prag, aber Prag kommt in der Handlung gar nicht vor, war hier nur Hintergrund für andere Schauplätze. Wie Warschau, Berlin und sogar Paris. Wir haben sieben Folgen gedreht. Eine zweite Staffel ist in Planung.

Wieder mit Ihnen?

Johannes Zeiler: Ich lass mich überraschen, am Schluss von Staffel eins lebe ich jedenfalls noch.

Kam nach „World On Fire“ noch etwas?

Johannes Zeiler: Ja, in Berlin eine neue Serie für Netflix, mit Anke Engelke als Partnerin.

Das allein weist auf Komödie hin?

Johannes Zeiler: Die Serie trägt den Arbeitstitel „Das letzte Wort“, es geht um den Tod. Ist sehr tragisch – aber auch sehr komisch.

Wie stehen Sie persönlich zum Thema Tod?

Johannes Zeiler: Am meisten beschäftigen mich zwei Sachen. Erstens der Verlust des Lebens, des eigenen oder eines sehr nahen Menschen. Zweitens die Frage des Überganges. Wie sieht der aus?

Das bedeutet, dass Sie an ein Danach glauben?

Johannes Zeiler: Ja, denn ich kann mir nicht vorstellen, dass unser Dasein einfach erlischt wie eine Kerzenflamme.