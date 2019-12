"Wo hört der Gesang auf und wo fängt die Straftat an?" Das gehört zu den Sprüchen von Dieter Bohlen als Chefjuror bei den Castingshsows von RTL. Nun stellte er sich mit seinen eigenen Gesangsbarkeiten dem Publikum in der Wiener Stadthalle.

Dieter Bohlen wollte es nach langer Zeit wieder live wissen © Getty Images/Alexander Koerner

"Thomas Anders hat die Modern-Talking-Titel ganz toll gesungen. Aber jetzt singe ich sie so, wie sie mal im Original bei den Demo-Aufnahmen waren", erklärte Dieter Bohlen im Vorfeld der Tournee. Immer wieder war er zwar in Russland und Südamerika aufgetreten, aber im deutschsprachigen Raum hat er seit 16 Jahren keine Konzerte mehr geben. Nun denn: "Bei der Tour geht es ja nicht darum, dass Dieter den besten Sänger sucht", lacht der 65-Jährige. Der ist er selbst sowieso nicht. Manchmal erinnert er an Kermit, den Frosch, dann krächzt er mehr als er singt, gibt dann aber auch plötzlich Gas, aber das Volumen fehlt.

Nicht umsonst steht ein wirklicher Sänger mit auf der Bühne, der Bohlen doppelt und stützt, wenn es bei den Strophen doch zu eng wird (und den er übrigens nicht einmal vorstellt). Was hätte er sich wohl selbst als Kandidat einer Castingshow anhören müssen?