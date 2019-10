El Camino"Breaking Bad" kehrt am Freitag mit Film zurück

Facebook

"El Camino" erzählt Jesse Pinkmans (Aaron Paul) Geschichte weiter. © Netflix/Ben Rothstein

Aus Inhalt und Besetzung des Fortsetzungsfilm machte Netflix ein großes Geheimnis. Es gab für Medien vorab keine Ansicht des Films, die Dreharbeiten in New Mexico wurden strikt abgeschirmt und der Termin für die Veröffentlichung wurde erst im August bestätigt. Inhaltlich wird der Film direkt an die Vorgeschichte der Serie anschließen und das weitere Schicksal von Jesse Pinkman (Aaron Paul) erzählen. Ab Freitag ist "El Camino: A Breaking Bad Movie" abrufbar.

Die Geschichte über den zum Drogenboss mutierenden Chemielehrer Walter White (Bryan Cranston) begeisterte weltweit Millionen Fans und die Kritik. 16 Emmys heimste Vince Gilligan mit seiner Serie ein. 2013 war nach fünf Staffeln und einem dramatischen Finale Schluss. Die Serie und ihre eindrücklich entwickelten Charaktere waren so beliebt, dass aus ihr auch der Ableger "Better Call Saul" entstand, eine Serie über den windigen Anwalt aus "Breaking Bad".