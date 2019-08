Facebook

Herausforderung „Pfahlstehen“ als eine Disziplin in der Action-Abenteuershow „Survivor“ © VOX

Actionspielshows sollen das junge Publikum anlocken: Mit „Schlag den Besten“ hebt ProSieben heute um 20.15 Uhr eine weitere Variation des früher so erfolgreichen „Schlag den Raab“-Konzepts ins Programm, wo sich in vorerst vier Ausgaben Kandidaten in verschiedenen Disziplinen matchen. Doch damit nicht genug: Am 10. September startet mder Privatsender die Parcours-Show „Renn zur Million . . . wenn du kannst“. Die Teilnehmer, vom Altenpfleger über die Versicherungsfachfrau bis zum Sportstudenten, müssen schnellstmöglich Hindernisse überwinden und dürfen sich dabei nicht von einem Verfolger aus dem Profi-Sport (etwa Triathlon) fangen lassen. Schauplatz ist ein riesiges Industriegelände im Ruhrgebiet. Ob das für einen Quotenhit reicht? Als Moderator hat man jedenfalls Daniel Aminati verpflichtet, der jüngst als Kudu bei „The Masked Singer“ im Finale sang. Die skurrile Kostümshow bescherte ProSieben den besten Marktanteil (38,5 Prozent) in der Prime-Time seit 2010, bei den Kindern (drei bis 13 Jahre) gar sensationelle 46 Prozent.