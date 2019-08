"Immer geradlinig, nie abgehoben"Kirche, Medien und Politik nahmen Abschied von Johann Trummer

Facebook

Hunderte Menschen nahmen Freitagnachmittag Abschied von Johann Trummer © Juergen Fuchs

Kirche, Politik und Medien haben am Freitagnachmittag in Graz Abschied von Johann Trummer genommen. Der Priester, Medienmann und Musiker war am 18. Juli im Alter von 79 Jahren verstorben. Dem Begräbnis in der Pfarre Graz-St. Leonhard stand Bischof Wilhelm Krautwaschl vor. Er erinnerte u.a. daran, wie viel ihn mit dem Verstorbenen verbunden habe. Wörtlich sagte Krautwaschl über Trummer: "Sein Leben war getragen von der Überzeugung, dem Evangelium zum Durchbruch zu verhelfen."