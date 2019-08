The Masked Singer"Astronaut" gewinnt Pro7-Show

Facebook

Der "Astronaut"/Max Mutzke im Moment des Triumphs. © APA/dpa/Marcel Kusch

Mit einer vierstündigen Show ging gestern "The Masked Singer" auf Pro7 zu Ende. Nachdem der "Kudu" als erster ausscheiden musste - dahinter verbarg sich Moderator Daniel Aminati - ging es in zwei Halbfinale:

Im Wettstreit zwischen "Grashüpfer" und "Monster" setzte sich ersterer durch. Im lustigen Monster-Dress steckte Boxerin Susianna Kentikian. Im zweiten Duell siegte der "Astronaut" gegen den "Engel". Als "Engel" wurde - wie längst erwartet - der Comedian Bülent Ceylan enttarnt.

Im Finale siegte schließlich der "Astronaut" Max Mutzke über den "Grashpüfer" Gil Ofarim. Viele der Enthüllungen waren keine wirkliche Überraschung mehr. Aminati, Ofarim, Celyan, Kentikian und Mutzke galten bereits vor der Demaskierung als wahrscheinliche Promis hinter der Maske.