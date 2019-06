Facebook

Lisa Martinek links, im Bild mit Uwe Ochsenknecht und Nina Proll. Promobild für den ORF-Film "Böses Erwachen". © ORF

Die gebürtige Stuttgarterin spielte in Hamburg, Leipzig, Frankfurt und Berlin Theater. Neben ihrer Bühnenkarriere stand sie seit Jahrzehnten vor der Filmkamera. Von 2006 bis 2012 spielte Lisa Martinek die Ermittlerin Clara Hertz in der Krimiserie "Das Duo". Martinek war in vielen TV-Filmen zu sehen, war auch in einzelnen Episoden von "Tatort" und "Der Alte" zu sehen.

Lisa Martinek starb am Freitag völlig unerwartet während eines Aufenthalts in Italien, wie der Anwalt der Familie, Christian Schertz, der dpa am Sonntag in Berlin mitteilte. Weitere Angaben wollte der Anwalt mit Hinweis auf entsprechende Bitten der Familie nicht machen.