ORF & ZDF Hinreißend! Der 25. Fall für das Erfolgsduo Brand & Simmel

Jubiläum: Mit Mariele Millowitsch alias Marie Brand bildet Hinnerk Schönemann alias Herr Simmel ein köstliches Ermittlerduo. Er hat sich in seine Rolle "richtig toll" verliebt. Am 20. April um 20.15 Uhr im ZDF und in ORF 2.