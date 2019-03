Facebook

Für Sunnyi Melles ist "Dancing Stars" schon vorbei © ORF

In Kombination von Jury-Punkten und den Anrufen bzw. SMS der TV-Zuseher war es der letzte Tanz für Sunnyi Melles (u. a. "Das Adlon", "Altes Geld", "Effie Briest", "Die Vermessung der Welt"). Viel Ausdruck, doch zu wenig Technik: Beim 60-jährigen Schauspielstar (Vorvorletzte beim Jury-Voting) müssen "die Beine noch aktiver werden", sagte Jurorin Nicole Hansen nach dem zweiten Einsatz von Ex-Burgtheater-Mimin Melles, die aber auch hören durfte: "Elegant wie ein Schmetterling!" Dass Leidenschaft für das Tanzen nicht alles ist, muss freilich immer wieder ein Kandidat erfahren.

Von "Leistungsdruck" und "Missverständnissen beim Training" sprachen der schwarze Comedian Soso Mugiraneza und seine Profitanzpartnerin Helene Exel in der Video-Einspielung vor ihrer Darbietung im Ballroom. Rechtzeitig zur zweiten Sendung riefen sie aber das Motto "The Show must go on" aus. Und kamen weiter! Trotz des vorletzten Rangs bei der Jury.

Stefan Petzner, der eine gerührte Mama im Publikum küsste, hat laut Moderatorin Mirjam Weichselbraun mittlerweile "keine Ahnung mehr, wo links und wo rechts ist". Laut Jury "stand Petzner mehr als er tanzte". Fazit: Jeder "Opa im Sanatorium" sei beweglicher. Und: "Da war nichts von Cha-Cha-Cha!" Also gab es mit sieben Zählern die rote Laterne für den 38-Jährigen. Er bekam allerdings genügend Unterstützung von den Fernsehzuschauern. Kein Lob: Stefan Petzner und Roswitha Wieland studierten einen Cha-Cha-Cha ein Foto © ORF



Ex-Leistungssportler und Motivationstrainer Peter Hackmair holte in der zweiten Show überraschend auf: 24 Punkte gab es von der vierköpfigen Jury! Somit bekam er einen Punkt mehr als diesmal Nicole Wesner. Und Ex-Skistar Elisabeth Görgl preschte ordentlich nach vorne: Die zweite Darbietung auf dem ORF-Parkett wurde mit 31 Punkten belohnt (am 15. März waren es 25 Punkte gewesen). Der deutsche Juror Dirk Heidemann lobte Lizz' frauliche sowie intelligente Ausstrahlung und fand die Performance insgesamt sehr musikalisch.

Peter Hackmair und Julia Burghardt beim Cha-Cha-Ch Foto © ORF

Der mit 66 Jahren älteste Teilnehmer dieser Staffel, Regisseur und Autor Michael Schottenberg, wurde nach den 24 Punkten beim Walzer-Auftakt nun für den Cha-Cha-Cha mit 29 Punkten belohnt. "Wahnsinn, wie du deine Beine bewegst. Diese Lockerheit!", schwärmte die Jury, die unnötig sein Bäuchlein thematisierte.

Sunnyi Melles und Florian Vana tanzten einen Wiener Walzer Foto © ORF

Das Interesse an der zwölften Staffel kann als Erfolg für den ORF gewertet werden: Im Durchschnitt verfolgten 778.000 Zuseher die ersten Tanzversuche der neun Promis letzten Freitag.

ORF-Tanzshow: Das sind die "Dancing Stars" der zwölften Staffel Der Comedian Soso Mugiraneza (35) hat burundischen Wurzeln und betritt laut eigenen Angaben Tanz-Neuland. An seiner Seite: Profi Helene Exel. ORF Die Boxerin Nicole Wesner (41) lebt seit 2006 in Wien. 2012 wurde sie Profiboxerin und 2019 möchte sie mit Profi Dimitar Stefanin „Dancing Star“ werden. ORF Die Ex-Skifahrerin Elisabeth Görgl (36) hat nicht nur musikalische Ambitionen, sondern will mit Thomas Kraml auch tänzerisch beeindrucken. ORF Der Ex-Kicker Peter Hackmair (31) war nach seinem Fußball-Rückzug als Autor und TV-Experte tätig. Zum Tanz-Erfolg soll ihn Julia Burghardt führen. ORF Der Schauspieler Martin Leutgeb (52) wurde u. a. durch die ORF-Serie „CopStories“ bekannt. Am Tanzparkett tritt er mit Profitänzerin Manuela Stöckl an. ORF Der Ex-Politiker Stefan Petzner (38) arbeitet heute als PR-Manager. Mit „Dancing Stars“ kehrt er auf die große Bühne zurück. Tanzt mit Roswitha Wieland. ORF Die Schauspielerin Sunnyi Melles (60) mag Tanzfilme wie „Flashdance“, in der Tanzschule war die „Altes Geld“-Mimin aber nie. Sie tanzt mit Florian Vana. ORF Der Theatermann Michael Schottenberg (66), früherer „Volkstheater“-Chef, ist der Kulturmensch unter den Kandidaten. Er tanzt mit Conny Kreuter. ORF Die Singer-Songwriterin Virginia Ernst (28), die musikalische Eishockeyspielerin, will zeigen, dass sie auch tanzen kann. Hilfe kommt von Alexandra Scheriau. (c) ORF (G�nther Pichlkostner) 1/9

