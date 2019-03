Achtung, Spoiler! HBO hat einen ersten Trailer zur letzten Staffel von "Game of Thrones" veröffentlicht. Eines ist fix: Der größte Kampf steht noch bevor.

Game of Thrones

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Jon Snow muss auch in der achten Staffel weiterkämpfen © HBO

Ungewohnte Situation: Arya Stark flieht mit blutiger Stirn vor ihrem Feind anstatt mit ihm zu kämpfen. Man hört sie sagen: "Ich kenne den Tod. Er hat viele Gesichter. Ich freue mich schon darauf, dieses zu sehen." Dann sehen wir sie mit einem Dolch in der Hand.

Diese Szene ist im ersten offiziellen Trailer der finalen "Game of Thrones"-Staffel zu sehen, die am 14. April startet und die Fans in Entzücken versetzt. Es wird vieles angeteasert aber wenig eingelöst.

Klar wird nur, dass sich Jon Snow und Daenerys Targaryen gemeinsam für die große Schlacht gegen die Weißen Wanderer rüsten. Dazu ist Snow mit folgender Aussage zu hören: "Sie kommen. Unser Feind wird nicht müde, stoppt nicht, fühlt nichts."

Sechs Folgen umfasst die letzte Staffel.