30. Romy"Kurier" und ORF wollen runden Geburtstag opulent feiern

Zum 30. Mal werden heuer die Fernsehpreise "Kurier Romy" vergeben. Die Zeitung und der ORF wollen es zu diesem runden Geburtstag ordentlich krachen lassen. "Opulent" werde die Berichterstattung ausfallen, kündigte "Kurier"-Chefredakteurin Martina Salomon am Montag bei der Bekanntgabe der Nominierungen an. "Ein riesig tolles Geburtstagsfest" stellte ORF-TV-Direktorin Kathrin Zechner in Aussicht.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Mirjam Weichselbraun, hier mit Kathrin Zechner, moderiert die Jubiläumsgala am 13. April in ORF 2 © ORF

Seit Montag, 13.30 Uhr, darf gevotet werden, online auf www.romy.at und mittels Wahlkarten, die per "Kurier" und Post unters Publikum gebracht werden. Die Publikumsbeteiligung sei ein wesentlicher Erfolgsfaktor, meinte "Kurier"-Geschäftsführer Thomas Kralinger. Auch Martina Salomon findet, dieser Aspekt "passt für mich als neue Chefredakteurin, weil für mich die Leser absolut im Mittelpunkt stehen".

Kralinger zeigte sich auch erfreut, "dass die Romy jedes Jahr ein bisschen größer wird". Heuer kam der Sport als neue Kategorie dazu. Zechner versprach, dass der ORF die Jubiläums-Ausgabe ausgiebig würdigen werde, etwa mit einer eigenen "Promi-Millionenshow", der Aufzeichnung der Akademie-Preise am Vorabend der Gala sowie mit 40 Filmen "im Umfeld der Romy".

Moderieren wird die Gala am 13. April (live in ORF 2 ab 21.10 Uhr) nach fünf Jahren Pause Mirjam Weichselbraun. Sie lüftete am Montag ein "süßes Geheimnis" (Zechner), sie erwartet nämlich ihr zweites Kind. Damit gelten strenge Mutterschutzbestimmungen: Die Romy werde sie "gemäß den gesetzlichen Vorgaben und in Abstimmung mit dem Arbeitsinspektorat moderieren", hieß es im ORF. Ebenso übrigens wie die "Dancing Stars" und die Opernball-Übertragung. Bei letzterer wird "Nina Kraft zur späteren Stunde übernehmen".

36 Nominierte rittern nun um die Gunst der Voter, die Wahl läuft bis zum 25. März. Wie jedes Jahr finden sich einige Newcomer auf der Liste, ebenso wie bereits mit der Romy Dekorierte.

Romy-Nominierungen BELIEBTESTE SCHAUSPIELERIN KINO/TV-FILM:

Verena Altenberger, Marie Bäumer, Christiane Paul, Caroline Peters ,Franziska Weisz



BELIEBTESTER SCHAUSPIELER KINO/TV-FILM: Sebastian Koch, Christopher Schärf, Matthias Schweighöfer, Thomas Stipsits, Florian Teichmeister



BELIEBTESTE SCHAUSPIELERIN SERIE/REIHE

Paula Beer, Martina Ebm, Julia Jentsch, Proschat Madani, Nora Tschirner BELIEBTESTER SCHAUSPIELER SERIE/REIHE:

Philipp Hochmair, Fritz Karl, Juergen Maurer, Nicholas Ofczarek, Robert Palfrader INFORMATION:

Peter Filzmaier, Corinna Milborn, Frank Plasberg, Susanne Schnabl, Armin Wolf SHOW/UNTERHALTUNG:

Helene Fischer, Carolin Kebekus, Arabella Kiesbauer, Horst Lichter, Barbara Schöneberger/Alfons Haider SPORT:

Michael Gigerl, Ernst Hausleitner, Herbert Prohaska ,Thomas Trukesitz, Alina Zellhofer



https://kurier.at/romy