"Grenzland": Brigitte und Marvin Kren vereint © ORF

Der Landkrimi „Grenzland“ erlebte bei der letzten Diagonale seine Uraufführung. Heute kommt der Burgenländer um 20.15 Uhr in ORF eins auf die Bildschirme: Ein sprachbehindertes 18-jähriges Mädchen wird tot in einem Waldstück gefunden. Der Fall scheint klar: Ein junger Asylwerber ist der Täter. Doch die hartnäckige Ermittlerin Elfriede Jandrasits bemerkt bald, dass man einen Falschen verdächtigt. Brigitte Kren verkörpert die Kommissarin, ihr Sohn Marvin Kren hat inszeniert.

Wie kam es zu dieser Besetzung?

MARVIN KREN: Klaus Lintschinger vom ORF bot mir das Originaldrehbuch von Konstanze Breitebner an. Nachdem ich es gelesen hatte, da wusste ich: Das muss meine Mutter spielen!

Wie oft haben Sie schon miteinander gearbeitet?

Marvin Kren: Mehrmals, doch da hatte sie nur kleine Rollen.

BRIGITTE KREN: Ja, zehn Jahre hat’s gedauert, bis ich bei ihm endlich eine Hauptrolle verkörpern durfte. Es wurde letztendlich ein Herzensprojekt.

Hat Ihnen der Charakter der Elfriede Jandrasits gleich getaugt?

BRIGITTE KREN: Nein, gar nicht. Im ersten Augenblick dachte ich: So eine blöde, rechtspopulistische Kuh kann ich nicht spielen! Außerdem war die Aufgabe körperlich sehr anstrengend: Ich krieg’ Watschen, werde niedergeschlagen und muss manchmal ziemlich laut werden. Doch nach Lektüre des Drehbuches merkte ich, dass die Jandrasits einen gewaltigen Wandlungsprozess durchmacht. Dadurch wurde die Rolle sehr, sehr interessant. Ich trage zunächst die Seele der Mehrheit auf der Zunge, lasse mich dann jedoch eines Besseren bekehren. Das alles wird sehr mutig erzählt, wir schauen über den Tellerrand hinaus.

Was ist denn wesentliche Unterschied zwischen einem „Tatort“ und einem Landkrimi?

MARVIN KREN: Die „Tatorte“ verlieren sich manchmal im Thema und im Sujet, die Landkrimis gehen ziemlich auf das Thema ein und sind oft sehr provokant. Zeigen Sie mir bitte einen deutschen „Tatort“ mit einer Kommissar-Figur, die so rechtspopulistisch ist.

Wie ist es, unter Ihrem Sohn zu arbeiten?

BRIGITTE KREN: Da gibt es überhaupt keine Schwierigkeiten, im Gegenteil. Er schaut mich oft nur an, und mir ist sofort klar, was er will. Ein praktisches Beispiel: Ich muss eine Flasche öffnen und mit ihr spielen. Da genügt ein Blick von ihm, und ich weiß genau, wie ich das mache.

Darf er Sie kritisieren?

BRIGITTE KREN: Er muss es und er tut es auch. Aber er macht es sehr vornehm und schreit nicht, sondern sagt es mir ins Ohr.

Drehen Sie, Marvin Kren, besonders gerne mit Ihrer Mutter?

MARVIN: Ja, mit ihr und allen Leuten, die mir nahe stehen, weil da auch bei der Arbeit alles immer aus dem Herzen kommt.

BRIGITTE: Und Gott sei Dank finden wir uns jetzt, im Jänner, wieder. Für eine Serie über Sigmund Freud. Ich bin Freuds Haushälterin. Wieder eine Hauptrolle. 8 mal 45 Minuten, 85 Drehtage – und die fast ohne Pause.



Information Brigitte Kren wurde 1954 in Graz geboren. Schauspielstudium in Linz. TV & Kino: u. a. „Kaisermühlen Blues“, „Vier Frauen und ein Todesfall“, Soko Donau“,

„Die Trapp Familie“.

Marvin Kren, geboren 1980, ist Regisseur. TV & Kino: u. a. „Blutgletscher“, „Tatort“, „4 Blocks“.

„Grenzland“ ist der zweite Landkrimi aus dem Burgenland. Vorgänger „Kreuz des Südens“ erreichte im ORF 653.000 Seher.