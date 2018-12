Kleine Sensation"Stille Nacht": Das älteste Filmdokument entdeckt

Facebook

"Stille Nacht": Autograph von Joseph Mohr © SALZBURG MUSEUM/MUSEUMSVEREIN

Das berühmte Weihnachtslied "Stille Nacht", das heuer sein 200-Jahr-Jubiläum feiert, ist um eine Interpretation reicher. Wie der ORF in einer Aussendung mitteilt, feiert eine wiederentdeckte Kuriosität aus der Stummfilm-Ära am heutigen Sonntag seine Fernseh-Premiere.

Gefunden wurde das 2 Minuten und 48 Sekunden dauernde Filmdokument im Filmarchiv Austria: Dabei handelt es sich um ein sogenanntes "Tonbild" aus dem Jahr 1910, das eine fantasievolle Verfilmung des "Stille Nacht"-Motivs dokumentiert. Dabei wurde ein händisch animierter Filmstreifen mit Bildern aus der Weihnachtsgeschichte mit einer Vertonung des Liedes kombiniert.

Im Filmarchiv wurde der Fund gesichert und digitalisiert. Die TV-Premiere fand am heutigen Sonntag in der "ZiB" um 17 Uhr statt. Am Heiligen Abend ist das Tonbild um ca. 13.40 Uhr im Rahmen von "Licht ins Dunkel" zu sehen.