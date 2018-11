Facebook

Kurz vor der ZiB 2 sendet jedes Bundesland für sich: Forderung an Alexander Wrabetz © ORF

Es war eine Premiere in Rust: Auf Einladung des ORF Burgenland fand zum ersten Mal ein Treffen der Landesstiftungsräte und der Landesdirektoren mit ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz statt. Nach diesem Tag scheint es fix: 2019 kommt ein Bundesland-Flash kurz vor der ZiB 2. Nicht "Zehn vor zehn", wie noch beim letzten Stiftungsrat im September diskutiert wurde, sondern kurz und kompakt um 21.55 Uhr. Jedes Landesstudio sendet eine moderierte "Bundesland heute Abend"-Kurzsendung unmittelbar vor der ZiB 2. Die Landesstuftungsräte haben das nun einvernehmlich gefordert. Das Jahresbudget für diese neun Fenster dürfte sich dem Vernehmen nach auf drei Millionen Euro belaufen.

Das Konzept: Natürlich kann auch ein wichtiges Thema aus der "Bundesland heute"-Sendung des Tages von 19 Uhr aufgegriffen werden, aber nach 19.30 Uhr passiert ja in den Bundesländern schließlich auch noch etwas - ob in der Politik oder in der Kultur oder auf den Straßen. Und findet in der ZiB 2 keinen Platz. Bildet aber mit ihr, die unmittelbar daran anschließt, künftig einen kompletten Informationsblock. "Regionale Ereignisse und regionale Politik machen den ORF aus, sind sein Trumpf, mit dem Bundesland-Nachrichten-Flash kurz vor 22 Uhr wird das Publikum dafür erschlossen", erklärt der steirische Stiftungsrat Klaus Poier. Ab wann? "So schnell wie möglich. Wir haben es von Alexander Wrabetz schon für Anfang 2019 gefordert", sagt Poier.

