Gerade wurde in Köln wieder einmal eine Promi-„Millionenshow“ aufgezeichnet, deren erspielte Gewinnsumme „Licht ins Dunkel“ zugutekommt (Ausstrahlung am 3. Dezember). Immer wenn ich über das beliebte Quizformat berichte, werde ich mit einer stets wiederkehrenden Frage konfrontiert: Wäre es nicht billiger und einfacher, die „Millionenshow“ in Wien zu produzieren?

Natürlich wäre es das, hätte ein ORF-Verantwortlicher vor 18 Jahren den festen Glauben gehabt, dass die österreichische Variante der britischen Quizshow „Who Wants to be a Millionaire?“ auch 2018 noch ihren Platz im Hauptabendprogramm des ORF haben wird. Dann hätte man im Jahr 2000 ein Studio in Wien gebaut, wo Technik und Deko für das Quiz fix installiert sind – und müsste nicht pendeln. Ins deutsche TV-Studio bei Köln fliegt Armin Assinger in der Regel alle zwei Wochen (von Frühherbst bis Frühsommer) und nimmt an einem Tag drei Sendungen auf. Das Studio mit seinem Team kostet den ORF für so einem Tag dem Vernehmen nach rund 40.000 Euro.

Mittlerweile nähert sich der ORF der 1000. Ausgabe! In den Anfangsjahren wurde die „Millionenshow“ ja sogar drei Mal pro Woche (Montag, Freitag, Samstag) gesendet. Wer hätte wirklich geglaubt, dass es sie heute noch gibt? Weder A noch B noch C noch D ... Christian Ude