Polizei unter Druck: Suspendierungen drohen, ein alter Bekannter macht Probleme, im Team kündigt sich unverhofft Nachwuchs an. Und: Glamouröser Neuzugang in der vierten Staffel der "CopStories".

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

"CopStories": Marion Mitterhammer als Staatsanwältin Lydia Lechner © (c) ORF (Petro Domenigg)

Staffelstart in Ottakring: Wiens 16. Hieb wird wieder zum heißen Pflaster, wenn ab 21.05 Uhr heute in ORF eins zehn neue "CopStories" erzählt werden. Neu mit dabei in der vierten Staffel der ORF-Serie ist neben dem bewährten Team um Johannes Zeiler ein weiblicher Star des heimischen Fernsehens: Marion Mitterhammer spielt eine Staatsanwältin.

Unter der Regie der beiden "CopStories"-erprobten Regisseure Barbara Eder und Umut Dag sind neben Zeiler auch Martin Zauner, David Miesmer, Kristina Bangert, Claudia Kottal, Serge Falck, Martin Leutgeb, Holger Schober, Michael Steinocher, Barbara Kaudelka und Murathan Muslu zu sehen. Neben dem altbewährten Team spielt Neuzuwachs Marion Mitterhammer, die zehn 45-minütigen Folgen, die jeweils einen Arbeitstag der Polizistinnen und Polizisten umfassen, wurden in Wien und Umgebung gedreht.

Marion Mitterhammer, Star in TV-Serien wie "Lilly Schönauer", "Hotel Imperial", "Sturm der Liebe", verstärkt in Staffel vier erstmals den "CopStories"-Cast. Über den Dreh weiß sie nur Gutes zu berichten: "Ich mag die 'CopStories' persönlich sehr. Deswegen habe ich mich über das Angebot, die Staatsanwältin Lydia Lechner zu spielen, gefreut. Bin ich doch in bester Gesellschaft: Wunderbare Kollegen, tolle Regie, besondere Kamera, schnell und spannend geschnitten, international anmutend, so wie ich Fernsehen gerne mag."

Serge Falck mit Gips, Cornelius Obonya mit beachtlichem Kopfschmuck: Szene aus "CopStories" Foto © (c) ORF (Hubert Mican)

Und so geht es in Staffel 4 weiter: Nach den Ereignissen der vergangenen Zeit ist die Polizeiinspektion Kreitnergasse intern schwer unter Druck geraten. Man steht unter genauer Beobachtung, beim geringsten weiteren Vergehen drohen die Schließung der Inspektion und die Suspendierung. Umso heikler, dass Gangster Berischer (Cornelius Obonya) ausgerechnet jetzt einen Deal mit der Staatsanwaltschaft (Marion Mitterhammer) eingeht und - wenn auch mit einer elektronischen Fußfessel - aus der Haft entlassen wird.

Er verspricht, Hintergründe über einen Menschenhändlerring zu liefern. Und Bergfeld (Johannes Zeiler) ist dafür verantwortlich, dass dieser Deal auch hält. Zugleich gibt ein mysteriöser Mord in einem Wohnheim für Asylwerber Rätsel auf, deren Lösung tief in die Welt des organisierten Verbrechens führt.

Privat geht es nicht minder rund: Bei den einen kündigt sich Nachwuchs an, Leila (Claudia Kottal) bekommt überraschenden Verwandtenbesuch, und Itchy (Murathan Muslu) ein massives Problem. Aber es gibt auch gute Neuigkeiten aus Ottakring, sollen doch vielleicht schon demnächst die Hochzeitsglocken läuten. All das vor dem Hintergrund des ganz normalen Alltagswahnsinns für die Polizisten.