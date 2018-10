Ein Hoch auf das Strizzitum: Der Austrotatort "Her mit der Marie" ist beim Publikum offenbar gut angekommen. In den sozialen Medien wurde er sogar als starke Konkurrenz zum Team Münster gesehen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Tatort-Team aus Wien: Harald Krassnitzer (Moritz Eisner), Adele Neuhauser (Bibi Fellner), Thomas Stipsits (Manfred Schimpf) © ORF (Hubert Mican)

Mit einer seltenen Dichte an österreichischen Schauspielstars konnte Sonntagabend Barbara Eders zweiter "Tatort" aufwarten. In "Her mit der Marie!" baut die Regisseurin ein durchaus sehenswertes, sehr österreichisches Retro-"Gangsta's Paradise" auf, in dem sich trotz aller Überzeichnung und Komik ein solider Krimi mit Milieu- und Lokalkolorit entwickelt.

Im mittlerweile 19. gemeinsamen Fall, den das österreichische "Tatort"-Ermittlungsduo Moritz Eisner (Harald Krassnitzer) und Bibi Fellner (Adele Neuhauser) in Angriff nimmt, führt Eder die beiden in eine Art Retro-Welt voller Abziehbild-Gangster, die nicht davor zurückschrecken, STS-Lieder zu hören, in auffällig-getunten Autos durch Wien und Umgebung zu fahren und sich mit Schnauzbärten und tätowierten Hälsen bei jedem Schritt unverkennbar als Vollblut-Unterweltler zu outen.

Johannes Krisch (Marko Jukic) und Christopher Schärf (Pico Bello) Foto © (c) ORF (Hubert Mican)

Beim Publikum ist dieser Tatort, wie schon die letzte Ausgabe "Die Faust", sehr gut angekommen. 947.000 Zuschauer haben eingeschaltet, das entspricht einem Marktanteil von 28 Prozent. Auch in den sozialen Medien fand der Tatort großen Anklang - manch einer fand sogar, dass die Austro-Ermittler dem Team Münster mittlerweile sogar den Rang ablaufen:

Klasse #Tatort mit wunderbar schrägen Typen und herrlichen Dialoge.

Wien hat Münster mittlerweile klar den Rang abgelaufen. — Redwyne (@Paxter_Redwyne) 14. Oktober 2018

Wieder ein großartiger #tatort aus Wien. Tolles Drehbuch, super Regie und beste Schauspieler. Auch wenn ich glaube, dass die Südautobahn in Wirklichkeit die Westautobahn bei der ehemaligen Raststätte Großramwar ;-) — Christoph Riedl-Daser(@ChristophRiedl) 14. Oktober 2018

Das schafft nur der #Tatort aus Wien, dass ich Rotz & Wasser heule, wenn ein Krimineller »Irgendwann bleib' i dann durt« singt ... — CurlySue(@SusanneDrothler) 14. Oktober 2018

Dass es doch die eine oder andere Sprachbarriere gegeben hat, soll nicht verschwiegen werden - es ging hier natürlich auch um das Problemfeld Leberkäsesemmel.

Zwei Menschen, drei Leberkäsesemmeln: Bibi Fellner (Adele Neuhauser) und der "Inkasso-Heinzi" (Simon Schwarz) Foto © (c) ORF (Hubert Mican)

Fahrplan für alle #Tatort-Schauer:



1) sich nicht über den Dialekt aufregen

2) sich nicht über den Dialekt aufregen

3) sich nicht über den Dialekt aufregen



Teletext-Seite 150=Untertitel @ardtext777 — Sherlock (#TeamThiem) (@SherlockH85) 14. Oktober 2018

Noch mehrt Tweets und Reaktionen zum Tatort finden Sie auf Twitter unter #Tatort.