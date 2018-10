Servus TV Pro & Contra mit Thilo Sarrazin und Susanne Wiesinger

Der Salzburger Sender lässt am Donnerstag zu Frage diskutieren, wie weit Kritik am Islam gehen dürfe.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Frankfurt Book Fair © Servus/Arne Dedert / dpa / picturedesk.com (Arne Dedert)

Thilo Sarrazin, der sagt, aber Islam gebe es nichts Positives diskutiert gemeinsam mit der Wiener Lehrerin Susanne Wiesinger. Beide sorgten in der jüngsten Vergangenheit mit Publikationen für Aufregung. Dritter in der Runde ist Abdul Adhim Kamouss, ein Imam und früherer Salafistenprediger. In der "Talk im Hangar-7"-Runde bei Michael Fleischhacker soll die Frage erörtert werden, wie weit Kritik am Islam gehen dürfe.

"Talk im Hangar-7" am Donnerstag, live ab 22.15 Uhr