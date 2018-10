Facebook

David Scheid (im Bild als Außenreporter von "Tagespresse aktuell") bekommt eigene Show. © (c) ORF (Hans Leitner)

Ein experimenteller Herbst erwartet die Seher der ORF-Schiene "DIE.NACHT": Ab 23. Oktober stehen dienstags in Form von "PopUps" drei neue Formate auf dem Programm, die jeweils in zwei Folgen um cirka 23 Uhr ausgestrahlt werden. Den Anfang macht die Mockumentary "Dave", gefolgt von der ersten "All-Female-Comedy" namens "fahrlässig". Den Abschluss bildet "Top1 mit Duscher & Gratzer".

Am Mittwoch gaben Channel-Managerin Lisa Totzauer und Sendungsverantwortlicher Florian Kehrer erste Einblicke in die drei Sendungen. "Die Dienstagnacht (vormals Donnerstagnacht) steht fürs Ausprobieren", erläuterte Kehrer, der auf Erfolgsformate wie "Willkommen Österreich", "Dorfers Donnerstalk" oder "Echt fett" verwies, die in diesem Rahmen entstanden seien. "Scheitern ist Teil dieser Sendung", verwies er augenzwinkernd auch auf jene der bisher 36 gelaunchten Programme, die nicht funktioniert hätten.

Dave auf der Suche nach fame

Und so geht man mit "mutigen" PopUps in die Vorlage: Schlicht "Dave" nennt sich die Mockumentary, in der David Scheid vor der Kamera von Jan Frankl steht, der auch für Buch und Regie verantwortlich zeichnet. Dort tritt er als verwöhnter Sohn reicher Eltern in Erscheinung, der eine Doku über sein Leben dreht. Dabei macht er sich auf die Suche nach "fame". Zu sehen sind die ersten beiden Folgen am 23. und 30. Oktober um ca. 23 Uhr.

Satire, Poesie und Comics

Geballte Frauenpower steht in "fahrlässig" auf dem Programm: Esther Rauch inszeniert dabei eine "All-Female-Comedy" mit u.a. Pippa Galli, Lisa Eckhart und Stefanie Sargnagel. Auch hinter der Kamera besteht das Team aus Frauen. "70 bis 80 Prozent sind im Kabarett Männer", erläuterte Autorin Julia Sobieszek. "Solange es so ist, kann man es ruhig betonen", sagte sie auf die Frage, wie notwendig es sei, das weibliche Produktionsteam in den Vordergrund zu rücken. Zu erleben sind am 6. und 13. November animierte Comics, satirische Musikvideos oder bissige Poetry.

Den Abschluss machen am 20. und 27. November die FM4-Moderatoren Hannes Duscher und Roland Gratzer, die eine Live-Show "voll räudigem Aktionismus" versprechen. Angekündigt ist eine Mischung aus Stand-up, Talk, Live-Musik und Publikumsinteraktion.