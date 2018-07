Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA/GEORG HOCHMUTH

Gleich zwei langjährige Ö 1-Radiomoderatoren verabschiedeten sich in den vergangenen Tagen in die Pension: Brigitte Fuchs und Rainer Rosenberg. Letzterer war zuletzt häufig in „Punkt Eins“ zu hören, Fuchs moderierte am Samstag zum letzten Mal das Konsumentenmagazin „Help“.

Fuchs verabschiedete sich mit einem Zitat von Wili Resetarits: "Seids vorsichtig und lasst's euch nichts gefallen."

Famous last words on air: Brigitte Fuchs, die @funkhauszorra , verabschiedete sich heute für immer im Konsumentenmagazin “Help”. Die ganze Sendung zum Nachhören: https://t.co/uaPyzZt9Z4 pic.twitter.com/6AXXMsS3Qx — Erhard Stackl (@ErhardStackl) 30. Juni 2018