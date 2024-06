„Der Media Forward Fund ist der neue Fund für Medienvielfalt in Deutschland, Österreich & Schweiz. Los geht es am 1. Juli 2024“, steht auf der Homepage der Medieninitiative zu lesen. Beim Aufbau dieser Organisation wird Martin Kotynek eine zentrale Rolle spielen. Der ehemalige „Standard“-Chefredakteur, er leitete von 2017 bis zum Herbst 2023 die Redaktion, übernimmt laut Medienberichten den Aufbau und die operative Leitung des Media Forward Fund. Dieser will dafür sorgen, dass es auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten mehr unabhängigen Qualitätsjournalismus mit tragfähigen Geschäftsmodellen gibt. Der Fonds wird demnach von mehreren Stiftungen initiiert, darunter die Schöpflin-Stiftung, die Rudolf-Augstein-Stiftung und die Zeit-Stiftung Bucerius.