Heute jährt sich der Triumph von Conchita Wurst zum zehnten Mal: Ein großer TV-Moment, als sie nach dem Sieg mit 290 Punkten (52 Punkte Vorsprung zum zweitplatzierten Duo „Common Linnets“) mit großer Emotionalität „We are unstoppable“ („Wir sind nicht aufzuhalten“) dem Publikum zurief. Das Jubiläum wird nicht groß gefeiert, obwohl sich Tom Neuwirt alias Conchita schon die ganze Woche in Malmö aufhält und das Finale morgen live in der Arena verfolgt. Auf Einladung seiner Werbepartner, einem Sahnelikör-Hersteller und einem Hotelbuchungsportal. „Das klingt jetzt aber fast kapitalistisch“, lacht der Steirer.

Als Show-Act auf der Bühne des Finales wird man Conchita allerdings auch erleben: Sie wird mit den beiden ehemaligen Song-Contest-Gewinnerinnen Charlotte Perrelli (1999) und Carola (1992) auftreten. Gemeinsam soll „Waterloo“ gesungen werden, gab der schwedische Sender SVT bekannt. Damit gewannen ABBA vor 50 Jahren den Grand Prix.

Zu Conchitas zehnjährigem Jubiläum gibt es einen neuen Song: „Any Day From Now On”, musikalisch nicht weit weg von „Rise Like A Phoenix“ mit filmischer Orchestrierung. Geschrieben „schon vor zehn Jahren“, wie Tom erzählt, „er entstand damals auf einem Songwriting-Camp, wurde dann aber für kein Album verwendet. Jetzt habe ich mich wieder an ihn erinnert, ausgegraben und neu produziert. „Wie ein Feuer in der Nacht werde ich mich noch einmal erheben“, singt Conchita, die eben das große Drama liebt.

Blickt er auf die letzten zehn Jahre zurück, hadert er mit keiner Entscheidung. „Über verschüttete Milch denke ich nicht nach, es kommt alles wie es soll. Ich bin dankbar, dass ich gut im Geschäft bin – und es wird sicher auch in Zukunft wieder etwas dabei sein, was in seiner Breitenwirksamkeit nicht so populär“, erklärt der 35-Jährige.

Live kann man Tom weiterhin als „Luziwuzi“ im Wiener Rabenhof und zudem im Rahmen des Kulturhauptstadtjahres am 19. Juli in seinem Heimatort Bad Mitterndorf erleben – mit dem Programm „Frau Thomas und Herr Martin“. Ein Schlager-Abend, der die Atmosphäre der 1950er-Jahre atmet und den er gemeinsam mit seinem besten Freund, dem Kärntner Martin Zerza (auch Starmania 2006) erarbeitet hat. „Das Wienerlied trifft Peter Alexander trifft Hildegard Knef“, versucht er das Konzert zu umschreiben. Karten: salzkammergut.at/tickets

Sein Sieger-Tipp für Samstag? „Nemo aus der Schweiz!“

Die Halle tobte: Jubel nach Conchitas Sieg mit ihrer Oscar-reifen Dankesrede © Gonzales Photo/Imago