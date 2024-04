Feuerwerke im Keller, eine neue Quizshow, ein Livestream aus dem Foto-Automaten und der deutsche Rapper Sido bei einer Runde Uno im Olympiastadion. Das waren nur ein paar der vielen Programmpunkte, die sich die zwei deutschen Moderatoren Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf für ihre Programmübernahme bei ProSieben „überlegt“ haben. 24 Stunden lang durften die beiden schalten und walten, wie sie und vor allem, was sie wollten, als Gewinn aus ihrer Spielshow „Joko & Klaas gegen ProSieben“.

Ein 24-Stunden-Programm, dass sich im Nachhinein sehen lassen kann. ProSieben verzeichnete am Sonntag den höchsten Tagesmarktanteil seit November 2020, nämlich 17,6 Prozent. Im Schnitt verfolgten 1,7 Millionen Menschen die beiden bei ihrer Übernahme. Und auch in den sozialen Medien blieb es in den 24 Stunden nicht ruhig. Auf X (vormals Twitter) trendet der Hashtag „#24hJK“ am Montag noch immer, zehntausende Beiträge wurden verfasst.

