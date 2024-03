Am Ostersonntag muss der ORF, wie berichtet, einen „Transparenzbericht“ vorlegen. Darin ist aufzulisten, welche Mitarbeiter im ORF mehr als 170.000 Euro verdienen und wie hoch Einkommen und Nebenverdienste im Vorjahr waren. Die Liste wird in Folge auch veröffentlicht, so will es das neue ORF-Gesetz. ORF-Chef Roland Weißmann übt nun in einer internen Mitteilung an alle ORF-Mitarbeiter, die der Kleinen Zeitung vorliegt, scharfe Kritik an der Regelung. „Ich sehe das, wie viele Juristen, kritisch, weil außer dem ORF keine andere öffentliche Organisation im Land dazu verpflichtet ist und das in erster Linie die Neid-Debatte schüren und öffentliche Polemik befeuern wird“, schreibt Weißmann.