Sie ist sowohl Team Billie Eilish, als auch Taylor Swift, überzeugt hat Emma Filipović bei der letzten Staffel von „The Voice Kids“ aber nicht nur das Publikum, sondern bekanntlich auch einen Superstar namens Eminem. Ihre Interpretation seines Hits „Mockingbird“ hat der Rapper sogar persönlich auf TikTok kommentiert. Heute Abend geht auf Sat1 (und jederzeit auf der Streamingplattform Joyn) um 20.15 Uhr die Castingshow in eine neue Runde. Gestartet wird traditionell mit den Blind Auditions, in der die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Coaches – Lena Meyer-Landrut, Álvaro Soler, Wincent Weiss sowie Michi Beck und Smudo (Fanta Vier) – von sich überzeugen müssen.

„Es ist wirklich sehr cool, sich diese Blind Auditions anzuschauen und zu wissen, dass man das selbst schon gemacht hat. Ich kann mich sehr gut an dieses Gefühl hinter der Bühne erinnern – man ist ziemlich aufgeregt“, lacht die 15-jährige Emma im Gespräch. Von ihrem Auftritt beeindruckt, haben sich gleich alle Juroren, die bei diesen Blind Auditions verkehrt zum Interpreten sitzen, umgedreht. Emma Filipović hatte die Qual der Wahl und sich als Rap-Fan, die von ihrem Bruder gecoacht wird, naturgemäß für Smudo und Michi Beck von den Fantastischen Vier entschieden. Eine Wahl, die sie nicht bereut hat, wie sie erzählt: „Die beiden waren extrem lustig, hilfsbereit und sehr unterstützend. Von solchen erfahrenen Künstlern so viele Tipps zu bekommen, das war echt cool. Und vor allem haben sie einem vor den Auftritten noch einmal so richtig Mut gemacht!“

Mittlerweile hat die Wienerin noch weiter fleißig Bühnenerfahrung gesammelt, unter anderem war hatte sie Auftritt mit dem Juror Álvaro Soler und hat ihren ersten Song veröffentlicht. Zuletzt stand sie für die ORF/MDR-Komödie „Tiefwassertaucher unterm Dach“ unter der Regie von Rupert Henning vor der Kamera. Der Film mit Martina Ebm in der Hauptrolle feiert am 5. April bei der Diagonale seine Premiere. Für Emma Filipović eröffnet sich neben dem Singen eine weitere kreative Welt: „Eine tolle Erfahrung und ich habe sehr viel dazugelernt.“

Wie auch ihre Erfahrungen bei „The Voice Kids“ sie einen großen Schritt nach vorne gebracht haben: „Auf so einer großen Bühne und vor so viel Publikum zu stehen, das macht einen selbstbewusster.“ Auch heuer ist mit der 15-jährigen Christina Zarzer wieder eine Österreicherin mit dabei. Was Emma Filipović all jenen rät, die auch gerne bei „The Voice Kids“ mitmachen würden? „Man darf sich nicht einschüchtern lassen – und wenn man etwas will, dann kann man es auch schaffen!“