Peter Westenthaler: „Auch Armin Wolf unterliegt dem Objektivitätsgebot“

Interview. Ex-FPÖ-Klubobmann und Neo-FPÖ-Stiftungsrat Peter Westenthaler will im ORF-Schrebergarten „roden“ und kritisiert die Medienpolitik scharf. Ein Amt in einer möglichen FPÖ-geführten Regierung strebt er nicht an.