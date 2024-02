Traditionell gehört der Wiener Opernball zu den TV-Quotenhighlights in Österreich, das bestätigte das große Event der Schönen und Reichen auch in seiner 66. Auflage. Ab 20.15 Uhr waren im Schnitt 1,1 Millionen Zuschauer und Zuschauerinnen dabei, ab 21.07 Uhr waren es 1,3 Millionen. Die höchste Reichweite erzielte die Eröffnung ab 21.45 Uhr mit durchschnittlich 1,47 Millionen Sehern. Der Marktanteil lang in der Spitze bei 57 Prozent.