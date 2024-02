Ins vorläufige Finale mit den Folgen sieben und acht geht heute Abend in ORF 1 die Serie „School of Champions“, die sich einerseits um Nachwuchstalente im Profi-Skizirkus dreht, anderseits jungen Schauspieltalenten eine große Plattform bietet. Lief die Dramaserie doch auch schon im Schweizer Fernsehen, erreicht sie im ORF durchschnittlich 450.000 Seher und startet am 14. Februar in der ARD. Vorläufig, weil seit November im Gasteinertal, in Saalbach und Wien bereits eine zweite Staffel produziert wird.

Mittendrin: Mikka Forcher als Luca Rossi, Ausnahmetalent mit eigenwilligem Fahrstil an der Ski-Akademie, dem von den Lehrern und Mitschülern eine „spezielle“ Art attestiert wird. In sich zurückgezogen und verschlossen ist diese Jahrhundertbegabung und Abfahrtshoffnung des Ski-Internats, aufgewachsen in ärmlichen Verhältnissen in den Bergen, allemal. Für Mikka Forcher ist es die erste große Fernsehrolle; als Kind hatte er allerdings schon kleine Auftritte, etwa in Robert Dornhelms Film „K2“ oder in einer „Pfarrer Braun“-Episode.

Dabei träumt er gar nicht von einer Karriere als Schauspieler, wie er im Gespräch mit der Kleinen Zeitung verrät: „Ich sehe mich mit 40 als Botaniker und will auch an der Universität für Bodenkultur in Wien studieren, ich würde gerne als Landschaftsgärtner arbeiten“, erzählt der 19-Jährige. Alles mit Natur und Gärtnerei sei „beruhigend“, ein Kindheitstraum war „Ranger in einem Nationalpark zu sein“, sagt der Innsbrucker. Schauspielerei sei „mehr Stress“.

Die Rolle in „School of Champions“ war also Zufall, er sei da nach der Matura am Innsbrucker Realgymnasium hineingestolpert. „Ich nehme das Leben, wie es kommt. Diese Serie ist ein Abenteuer, bei dem ich eine eigene Welt betreten darf“, sagt Mikka Forcher. Von Casterin Nicole Schmied, die ihn kannte, wurde er direkt zum Casting für den Luca eingeladen. In seiner Familie nichts Besonderes: Feiert doch seine Schwester, Ronja Forcher (27), seit 2008 Erfolge als Lilli Gruber im Dauerbrenner „Der Bergdoktor“, wurde dort vor der Kamera quasi erwachsen. Und die Eltern der beiden, anfangs als Bühnenbildnerin und Theaterschauspieler tätig, sind in der Film- und TV-Branche als Abwickler für Dreharbeiten (Service Production) tätig.

Ronja Forcher als Lili Gruber mit Heiko Ruprecht, Monika Baumgartner und Hans Sigl im Dauerbrenner „Der Bergdoktor“ © ZDF/Hauri

Wenn Staffel zwei von „School of Champions“ abgedreht ist, in der der Luca „lebendiger“ wird und wo der Skisport und die Probleme, an die Spitze zu kommen, mehr im Fokus stehen, wird Mikka erst einmal seinen Zivildienst ableisten.

Mikka Forcher als Luca Rossi im Turnsaal des Ski-Internats © Stefanie Leo/ORF