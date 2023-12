Drei Haselnüsse für Aschenbrödel

Der tschechische Märchenfilm aus 1973 ist längst ein Klassiker. Dem renommierten tschechischen Filmregisseur Vaclav Vorlicek gelang es, dem weltweit bekannten Märchen neue Qualitäten mit einer selbstbewusste, mutige Titelfigur abzugewinnen. Hilft vielleicht beim Warten auf die Bescherung. 10.55 Uhr, ORF 1 & 13.15 Uhr, ARD

Rapunzel und die Rückkehr der Falken

Das ZDF lässt alle Jahre wieder Märchenklassiker neu interpretieren. Mit TV-Stars in ungewohnten Rollen. Wie hier Andrea Sawatzki als Zauberin Eleonor. „Sie ist anders als im Märchen eine gar nicht so böse Frau, eine Frau, die Rapunzel quasi kapert und in den Turm steckt. Hier tut sie das allerdings, um Rapunzel zu retten“, verrät Sawatzki über ihre Figur. 16.30 Uhr, ZDF

Die Eiskönigin 2

Die Fortsetzung von „Frozen“, so der Originaltitel, führt die Liste der weltweit erfolgreichsten Animationsfilme aller Zeiten an; unglaubliche 1,18 Milliarden Euro wurden an den Kinokassen ausgegeben. Der Filmhit orientiert sich lose an Hans Christian Andersens Märchen, verknüpft mythische Motive und eingängige Faserschmeichler – mit der Botschaft von Liebe und Gemeinschaft in einem Universum aus Schnee und Nächstenliebe. 15 Uhr, ORF 1

Licht ins Dunkel

Barbara Stöckl und Peter Resetarits melden sich live aus dem ORF-Zentrum. Durch Auftritte bekannter Künstler und Würdenträger soll weihnachtliche Stimmung entstehen und die Spendenfreudigkeit der Zuschauer erhöht werden. Telefon: 0800 664 24 12. Am frühen Nachmittag übernehmen Eva Pölzl und Tarek Leitner. Bei ihnen wird auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen erwartet. Ab 9.05 Uhr, ORF 2

Eva Pölzl und Tarek Leitner melden sich live aus dem ORF-Zentrum, von wo auch wieder in alle neun Landesstudios geschaltet wird © Thomas Ramstorfer/ORF

Ist das Leben nicht schön?

US-Klassiker aus dem Jahr 1947: George Bailey, der Leiter einer kleinen Bausparkasse, ist pleite. Am Heiligen Abend entschließt er sich, Selbstmord zu begehen. Der Plan misslingt, denn sein Schutzengel greift ein. Einfach schön und herzergreifend! 14.05 Uhr, ServusTV

Katholische Christmette

Papst Franziskus feiert mit der Gemeinde: Das Bayrische Fernsehen überträgt den Gottesdienst live aus dem Petersdom in Rom ab 19.30 Uhr, der ORF zeitversetzt, kommentiert von Sandra Szabo und Pater Bernhard Eckerstorfer. 22.50 Uhr, ORF 2

Zur Feier der Heiligen Nacht übernimmt der ORF die Christmette aus dem Petersdom in Rom in einer zeitversetzten Ausstrahlung © ORF

Der Schneeleopard

Natur-Doku als Hauptabendprogramm: Im Hochland von Tibet machten sich Wildlife-Fotograf Vincent Munier und Reiseschriftsteller Sylvain Tesson auf die Suche nach einem äußerst seltenen und scheuen Bewohner: dem Schneeleoparden. Der Mensch darf sich dem geheimnisvollen Raubtier nur mit äußerster Vorsicht nähern. 20.15 Uhr, Arte

Schneeleoparden sind in den Weiten des zentralasiatischen Hochgebirges zu Hause, man bekommt sie nur selten zu Gesicht © Arte/Munier

The Railway Man

Falls man nach der Bescherung noch ein britisch-australisches Drama mit Colin Firth und Nicole Kidman sehen will, das schon aus 2013 stammt, aber bei uns eine TV-Premiere bietet. Im Mittelpunkt steht ein traumatisierter Kriegsveteran. 23.30 Uhr, One