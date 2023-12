Der ORF ist für ihn alles andere als Neuland. Seit 30 Jahren arbeitet Sebastian Prokop für den öffentlich-rechtlichen Medientanker. Nun lernt er das Unternehmen noch einmal aus einer neuen Perspektive kennen: als einer von drei ORF-Chefredakteuren im multimedialen Newsroom. Dabei zeichnet er künftig verantwortlich für die Newsteams und damit Breaking News, Social-Media- und Onlineauftritt sowie Kurzmeldungen des ORF.

Prokop, 1974 in Innsbruck geboren, schnupperte erstmals 1993 als Praktikant bei Ö3 ORF-Luft - und damit noch vor Abschluss seines Studiums der Geschichte und Medienkunde an der Leopold-Franzens-Universität. Sein Auftritt gestaltete sich offenbar zur Zufriedenheit des ORF, blieb er dem Medienhaus doch verbunden und betätigte sich bis 1997 als Reporter und Chef vom Dienst im ORF-Tirol. Ein Jahr später wechselte er als Redakteur und Chef vom Dienst in die ORF-Radio-Nachrichtenredaktion. Von dort ging es wieder zu Ö3, wo er 1999 zum stv. Infochef aufstieg.

Chef der Breaking News

Ab 2007 leitete er die Ö3-Nachrichtenredaktion als Infochef und verließ den größten Radiosender des Landes schließlich 2022, um sich im neu geschaffenen multimedialen Newsroom am Küniglberg als Newsdeskchef zu betätigen. Als Chef des Herzstück des Newsrooms stand er für die „Breaking News Garantie“ des ORF ein. Schließlich übernahm Prokop die Verantwortung für die Planung und Herstellung von aktuellen Radio- und Fernsehinformationssendungen, den Teletext und Online-Informationsangebote. Damit beackerte er quasi jenes Feld, das er nun als ORF-Newsteamschef übernimmt - nur eine Ebene höher in der Chefredaktion.