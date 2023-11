Es war die kalkulierte Grenzüberschreitung: Wenn Thomas Gottschalk das klatschende „Wetten, dass..?“-Publikum samt Abschiedsmusik in die Nacht verabschiedete, war die behauptete Sendungsdauer in aller Regel weit überzogen. Aus der Zeit zu fallen, gehörte zum guten Ton: 73 Stunden sollen gewesen sein – mehr als drei Tage und drei Nächte gestand sich „Wetten, dass ..?“ über die Jahre an Nachspielzeit zu. Nur stimmig ist daher, wenn die TV-Show heute Abend ihren Schlussakkord erst Jahre nach ihrem eigentlich, natürlich Ende begeht. „Ein bisserl mehr darf es noch sein“ als Motto einer Maßlosigkeit, die stilvoll zu unterhalten wusste.