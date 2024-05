Das Comeback des Jahres

Nicht nur in Deutschland wird im Juni und Juli das Leder rollen. Auch in Graz geht es um den EM-Titel, und zwar um den steirischen. Die Kleine Zeitung lädt, in Zusammenarbeit mit Citypark und Hervis, endlich wieder alle jungen Fußballbegeisterten zum „EM Knirps-Turnier“ ein. Parallel zur UEFA EURO 2024, die in der Kleine-Zeitung-Fanzone am Grazer Karmeliterplatz übertragen wird, verwandelt sich der Grazer Stadtpark zwischen 15. Juni und 14. Juli in ein Fußballparadies für Kinder.

Die Teilnahme am Kleine Zeitung Knirps-Turnier ist kostenlos, gesucht werden 24 Teams zu je zwölf Spielerinnen und Spielern, die im Gruppenmodus der EM mitspielen. Apropos: Mitspielen können Teams aus Kids, die am oder nach dem 1. Januar 2012 geboren wurden. Gespielt wird auf einem Kleinfeld-Beachplatz mit Sand mit Kleinfeldtoren. Die Spielzeit beträgt zweimal zehn Minuten – genug Zeit für die jungen Kickerinnen und Kicker, um ihr Können zu zeigen und Spaß zu haben. Neben kostenloser Verpflegung warten auch weitere Überraschungen auf die Teams.

Egal, ob Verein oder Straßenteam, Mädchen, Jungen oder gemischt – alle sind willkommen und alle können sich jetzt per Mail unter knirps-em@kleinezeitung.at anmelden! Untenstehend finden sich weitere Infos zum Turnier.

Knirps-Turnier 2024 Infofolder 2.07 MB Alle Infos zu Terminen, Spielregeln, Anmeldung und Teilnahmebedingungen

Beachsoccer Arena im Stadtpark

An den spielfreien Tagen des Knirps-Turniers steht die Beachsoccer Arena im Stadtpark Graz allen zur Verfügung – die Buchungen des Platzes werden in Kürze über Venuzle möglich sein.

Egal ob Footvolley, Beachvolley oder Beachsoccer – dort kann dann nach Belieben am Sandplatz gesportelt werden, und das sogar kostenfrei! Zum 120. Jubiläum der Kleinen Zeitung wollen wir alle einladen, die Beachsoccer Arena gratis zu nutzen. So ein rundes wie großartiges Jubiläum wollen wir jedoch nicht nur beim Sport feiern – sondern von Mai bis November 2024 mit einer großen Geburtstagstour durch die Steiermark und Kärnten. Weitere Infos zur Geburtstagstour und zum Jubiläum gibt’s hier.