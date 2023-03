Fragwürdiges Krisenmanagement: nicht nur ein Problem der Gegenwart. Anschaulich illustriert das die Jahresausstellung „Wendezeiten“, die heute Abend im Museum für Geschichte in Graz eröffnet: etwa, indem sie erläutert, warum im Zuge von Missernten in der späten Neuzeit die Hexenverbrennungen stiegen – und warum mit der Etablierung des Versicherungswesens in der Ära der Aufklärung der Bedarf an Scheiterhaufen wieder sank. (Erklärung: Man brauchte bei Not und Drangsal dringend Sündenböcke - und hatte mit Versicherungen ein neues Bewältigungsinstrument.)