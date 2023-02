Sie ist kaum zu übersehen, wie sie hoch konzentriert die Stäbe orchestriert. Wie ihre Bewegungen im wahrsten Sinne des Worts raumgreifend sind. Und es ist schwer, hier zu widerstehen, nicht selbst in Bewegung zu verfallen. Künstlerin Isa Rosenberger wäre das nur recht, denn der ganze Space 02 im Grazer Kunsthaus ist eine einzige Bühne für ihre Kunst. In ihrer neuesten Arbeit "Manda" lässt sie die Tänzerin Celia Millan den berühmten "Stäbetanz" vom Bauhaus tanzen. Wer "Stäbetanz" sagt, der meint immer auch Oskar Schlemmer. Da passt kein Blatt Papier dazwischen. Bis Isa Rosenberger eine Lücke schafft, diesen Raum zurückerobert und ihn ausleuchtet – für Manda von Kreibig, Tänzerin und Choreografin am Bauhaus, die den Tanz mit Schlemmer gemeinsam entwickelt hat.