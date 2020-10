Facebook

Das Künstlerhaus in Graz wird zur Kunsthalle © (c) Stefan Pajman/ballguide

In vielen Städten Europas sind sie Aushängeschilder moderner Kunst: die Kunsthallen. Ab kommenden März wird auch Graz um eine Kunsthalle reicher sein, das bisherige Künstlerhaus, unter der Leitung von Sandro Droschl, wird zur Kunsthalle transformiert. Der Fokus in weiterer Folge noch intensiver auf die künstlerische Auseinandersetzung mit aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen der Gegenwart gelegt werden: "In der Kunsthalle Steiermark wird das Experiment Kunst als Medium des Verständnisses einer heiß diskutierten, brüchigen Gegenwart zur öffentlichen Diskussion gestellt", so Droschl, der künftig auch die Kunsthalle leiten wird. Ein Anspruch, den auch Kulturlandesrat Christopher Drexler (ÖVP) unterstreicht: "Das ist das, was ich von Kunst und Kultur immer einfordere: die Reflexion der gesellschaftlichen Zustände." Dem Credo folgt auch die grundsätzliche Entscheidung, das Haus künftig bei freiem Eintritt zu öffnen. Auch von der Stadt Graz gab es schon Vorschusslorbeeren: "Ich glaube, dass die Kunsthalle Steiermark gut in die Grazer Kulturpolitik passt, die darauf ausgerichtet ist, gesellschaftliche Entwicklungen zu hinterfragen", so Kulturstadtrat Günter Riegler (ÖVP) bei der Pressekonferenz.