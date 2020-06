Facebook

Die über Nacht aufgestellte Bronzefigur in Bremen © imago images/Eckhard Stengel (Eckhard Stengel via www.imago-images.de)

Als Denkmal hat man es in diesen Tagen eher schwer, obwohl so manches innen drin ohnehin hohl ist: Während im Zuge der Proteste nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd viele Denkmäler von ihren Sockeln gestürzt wurden, hat die deutsche Stadt Bremen buchstäblich über Nacht eines dazubekommen – dabei hat sie gar keines in Auftrag gegeben. Ein anonymer Künstler hat Ende Mai eine Bronzeskulptur im öffentlichen Raum aufgestellt: Ein gebeugter Mann schiebt einen leeren Einkaufswagen. Wer den dazugehörigen Barcode scannt, erhält ein Wort: „Emptiness“, also „Leere“. Eine Botschaft zur Zeit, die in Bremen innerhalb kürzester Zeit auch bei der Stadtpolitik für Begeisterung gesorgt hat, die Skulptur darf vorerst bleiben.