Erwin Lackner, „Foodporn“, 2019, 40teilig, Öl auf LW © Wenzel Mraček

Einem Zyklus unter dem Titel „Kreuzweg“ (2019) sind in derselben Technik ausgeführte Grafiken von Lastenträgern in der Kultum-Galerie gegenüber gestellt. Erwin Lackner, Gründungsmitglied der Gruppe 77, hat vor einigen Jahren eine zeichnerische Technik mit Artmarkern entwickelt, deren von Hand ausgeführte Ergebnisse wie Druckgrafiken anmuten. Die einzelnen Bilder des Kreuzwegs entsprechen den Stationen der Passionserzählungen. Es sind jeweils durch polychrome Schraffuren in geometrische Felder aufgelöste Kompositionen, in denen nicht bearbeitete Flächen als Leerstellen in Kreuzform erhalten bleiben. Während hier keine Personen dargestellt sind, haben die Figuren der nepalesischen Lastenträger, im assoziativen Vergleich, wohl auch „ihr Kreuz zu tragen“. Hier „handelt“ es sich allerdings um Haushaltsgeräte wie Kühlschränke mit Markenbezeichnungen. Der Ausstellungstitel „Kreuzfahrer“ ist mehrdeutig zu interpretieren und evoziert einerseits die durch Glauben motivierte Einnahme Jerusalems im Mittelalter, synonym damit das „Paradies“, anderseits das gegenwärtige Desiderat der Kreuzfahrten per Schiff – Luxus versus existentieller Betroffenheit.