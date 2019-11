Das Klagenfurter Künstlerhaus offenbart anhand von 33 „Tabernakeln“, was Künstlern und Designern heutzutage heilig ist.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

"Tabernakel" von Arnulf Komposch © Katalog

Nach seinem vorjährigen Auftakt mit Sitzmöbeln hat Walter Hösel einen neuen Versuch unternommen, Kunst und Handwerk zusammenzubringen. Schließlich gibt es in Kärnten nicht nur hervorragende Künstler, sondern auch rund 3600 Handwerksbetriebe, die imstande sind, spannende Ideen in formvollendete Werkstücke zu transferieren. „Der Grundgedanke war, ein Objekt zu kreieren, das einen hohen Anspruch an die Gestaltung hat, von Kärntner Handwerksbetrieben gefertigt wird und das vor allem nützlich ist.“ Das Tabernakel habe sich schließlich „als Favorit durchgesetzt“, erzählt der Klagenfurter Designer über seine jüngste Initiative.