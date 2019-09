Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

"Der Feldhase" von Albrecht Dürer © (c) APA/HERBERT NEUBAUER (HERBERT NEUBAUER)

Nähert sich ein Hase in der freien Natur einem Wiesenstück, dann ist die Sache für gewöhnlich gegessen: In der Wiener Albertina kann man schnell Entwarnung geben, ohne jedoch die Aufregung herunterzufahren. Denn die Albertina besitzt mit fast 140 Arbeiten nicht nur die weltweit größte Dürer-Sammlung, sondern "sicher auch die qualitativ hochwertigste", wie Chefkurator Christof Metzger nachschärft. Keine Frage: Mit den Klassikern wie "Der Feldhase", dem "Großen Rasenstück" und dem "Blaurackenflügel" könnte man Dürer grundsätzlich zu den Aushängeschildern einer Dauerausstellung machen - wenn der Zahn der Zeit nicht an den mehr als 500 Jahre alten Werken nagen würde. Für Feldhase und Co. heißt das also nicht weniger als eine strenge Stallorder: ab ins Depot.