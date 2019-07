Das Gemälde "Blumenvase" des holländischen Malers Jan van Huysum wird zurück in die Uffizien nach Florenz kommen. Am Freitag wird das von den Nationalsozialisten gestohlene Werk übergeben.

Uffizien-Direktor Eike Schmidt mit einer Kopie des Gemäldes, mit der man Museumsbesucher auf das gestohlene Bild aufmerksam machte © APA/AFP/FLORENCE MUSEUM PRESS OF

Deutschland gibt das im Zweiten Weltkrieg aus den Uffizien in Florenz geraubte Gemälde "Vaso di Fiori" diesen Freitag an Italien zurück. Für die Übergabe der "Blumenvase" des holländischen Malers Jan van Huysum (1682-1749) werden Außenminister Heiko Maas (SPD) und sein italienischer Amtskollege Enzo Moavero nach Florenz reisen, wie das Kulturministerium am Montag in Rom mitteilte.

Bei der Übergabe wird auch der deutsche Leiter der Gemäldegalerie und künftige KHM-Direktor, Eike Schmidt, dabei sein. Das Werk wurde nach Angaben der Uffizien von Soldaten der Wehrmacht aus dem Palazzo Pitti geraubt. Schmidt hatte zu Beginn des Jahres an Deutschland appelliert, alles dafür zu tun, dass das Bild nach Italien zurückkomme. Es sei "offenkundig", dass es sich um NS-Raubkunst handelt. In Deutschland war es zuletzt im Privatbesitz.