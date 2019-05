Facebook

Ein starkes Frauen-Duo vertritt Österreich heuer bei der Biennale: die 76-jährige Künstlerin Renate Bertlmann und Kuratorin Felicitas Thun-Hohenstein © Gavrich/KK

Renate Bertlmann ist die erste Frau in der Biennale-Geschichte, die im Hoffmann-Pavillon eine Einzelausstellung zeigen darf. Warum hat es so lange gedauert bis dieser Anachronismus beendet wurde?

FELICITAS THUN-HOHENSTEIN: Die Geschichte der Moderne ist bekanntlich unter Auslassung von Künstlerinnen geschrieben worden. Erst in den letzten Jahren ist ein Bewusstsein für diese strukturelle Schieflage und Diskriminierung entstanden. Mit Renate Bertlmann zu arbeiten, war daher von Anfang an eine klare Entscheidung und Teil meines eingereichten Konzeptes.