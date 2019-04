Der Friedensnobelpreisträger Nelson Mandela verbrachte 27 Jahre im Gefängnis. Sein Bild "The Cell Door, Robben Island", wird jetzt erstmals öffentlich gezeigt.

Nelson Mandela starb 2013 © AP

Eine Zeichnung des 2013 verstorbenen früheren südafrikanischen Präsidenten und Friedensnobelpreisträgers Nelson Mandela wird Anfang Mai in New York versteigert. Das Bild trägt den Titel "The Cell Door, Robben Island" und wird auf 54.000 bis 81.000 Euro geschätzt, teilte das Auktionshaus Bonhams mit.

Das Bild "The Cell Door, Robben Island" © APA

Auf der Gefängnisinsel Robben Island war Mandela inhaftiert. Das Werk wird erstmals öffentlich gezeigt. Das Bild, eine Pastellzeichnung, zeigt den Ausschnitt einer Zellengittertür samt Schloss mit Schlüssel.

Gestern feierte Südafrika das 25. Jubiläum seiner ersten demokratischen Wahlen.