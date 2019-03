Facebook

Eugen Gomringer (94), der gestern Abend (15. März) im Grazer Muwa auch las, vor fluoreszierenden Arbeiten von Hellmut Bruch © Michael Tschida

Das erste Mal war er in den 80ern hier „und las mit Christina Busta in einem wunderbaren Schloss“. Seit damals hält Eugen Gomringer Graz die Treue, und da vor allem dem Museum der Wahrnehmung (Muwa), zu dem eine fruchtbare Verbindung gewachsen ist. Mit Joseph von Eichendorffs „Mondnacht“ beschrieb der in Bolivien geborene Schweizer dieses für ihn wichtige „Stück Heimat“ in einem Gespräch mit uns, freilich nicht ohne Verschmitztheit: „Und meine Seele spannte / Weit ihre Flügel aus, / Flog durch die stillen Lande, / Als flöge sie in die Hauptstadt Graz nach Haus ...“

