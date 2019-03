Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Mark Rothko: „Underground Fantasy“, um 1940. © ROTHKO/KHM

Dunkel glühende Farbfelder, Betonung auf dunkel. Der Name Mark Rothko ruft sie vermutlich zuerst vor das innere Auge. Bilder, auf denen sich unscharfe Rechtecke in Rot, Braun und Orange in faszinierend intensive Verbindung gesetzt sind. Und unterschiedlichste Empfindungen auslösen – ästhetischer und emotionaler Natur. Schaffen sie beides, erfüllen sie, was sich ihr Schöpfer wünschte: mit scheinbar leeren Flächen tiefe, ja, religiöse Gefühle auszulösen.