Sie hat unser Cover gestaltet: Stefanie Seibold © Alessio Eberl

Auf Videos von Frauendemos in Spanien sieht man dieses Symbol von Tausenden Händen gebildet. Bei uns ist es nahezu unbekannt: eine Raute aus den Daumen und Zeigefingern beider Hände. Die Wiener Künstlerin Stefanie Seibold hat dieses Bild in einem Archiv entdeckt und stellt es in den Mittelpunkt eines Posters zum Frauentag, das heute einen Umschlag um die Kleine Zeitung bildet und in heimischen Kunst-Institutionen aufliegt. Seibold findet die auch in Italien und England gebräuchliche Raute „super simpel, aber sehr kraftvoll“ als physisches Symbol für den Einsatz um Gleichberechtigung. Dieser war historisch oft genug ein radikal körperlicher: Suffragetten warfen sich im Kampf um das Frauenwahlrecht vor Fahrzeuge und Berittene, in den Siebzigern wurde um das Recht auf Verhütung mit dem Slogan „Mein Bauch gehört mir!“ gerungen.

