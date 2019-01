Die ehemalige SPÖ-Bildungsministerin Sonja Hammerschmid ist fix im Rennen um den Rektor-Posten an der Linzer Kunstuni. vorgelegt wird, wie Medien am Samstag berichteten.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Molekularbiologin Sonja Hammerschmid (50) war von 2010 bis 2016 sie Rektorin der Veterinärmedizinischen Universität Wien und von Mai 2016 bis Dezember 2017 war sie Bundesministerin für Bildung © APA

Die Nationalratsabgeordnete Sonja Hammerschmid soll auf dem Dreiervorschlag des Senats für den Rektorsposten der Kunstuni Linz sein, der nach Zustimmung durch die Gleichbehandlungskommission dem Unirat am 11. Februar zur Abstimmung Hammerschmid hatte sich zuvor vergeblich um das Rektorat der Uni Salzburg beworben. Die derzeitige SPÖ-Bildungssprecherin und ehemalige Rektorin der Veterinärmedizinischen Universität in Wien hatte sich an den Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen der Uni Salzburg gewandt, nachdem sie nicht auf den finalen Dreiervorschlag gekommen war. Laut einem Zeitungsbericht zufolge hatte sie den Verantwortlichen vorgeworfen, dass ihre Ausbootung "von langer Hand geplant" gewesen sei.

Neben der Politikerin sind auch die stellvertretende Rektorin der Kepler-Uni, Brigitte Hütter, sowie der Jurist und aktuelle Rektor der Stuttgarter Merz-Akademie, Martin Fritz, auf dem Dreiervorschlag zu finden.

Kunstuni Linz Die Universität für künstlerische und industrielle Gestaltung Linz (Kunstuniversität Linz) hat ihre institutionellen und programmatischen Wurzeln in der 1947 gegründeten Kunstschule der Stadt Linz, die 1973 zur Hochschule und 1998 schließlich zur Universität erhoben wurde. Die Gründung war Ausdruck der bewussten kulturpolitischen Abgrenzung zur vorangegangenen NS-Zeit. Davon zeugen insbesondere die Betonung der Grundwerte der Freiheit von Kunst und Forschung, das Bekenntnis zur künstlerischen Moderne bzw. zum zeitgenössischen Kunstschaffen, und die Positionierung der neuen Einrichtung im Spannungsfeld von freier künstlerischer und angewandter, wirtschaftsorientierter Gestaltung. Diese Werte bilden nach wie vor die Basis für das grundsätzliche Selbstverständnis der Kunstuniversität Linz.



Lehre, Forschung und künstlerische Entwicklung gruppieren sich um drei Profilsäulen, die ein zunehmend dichter werdendes, gesamtuniversitäres Netzwerk bilden sollen: Intermedialität, Raumstrategien und künstlerisch-wissenschaftliche Forschung.



www.ufg.at