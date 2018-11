Facebook

Wie jeder ordentliche amerikanische Traum beginnt natürlich auch dieser in einer Garage. Ebendort, in Kalifornien, zauberte in den 1920er-Jahren ein junger Trickfilmzeichner namens Walt Disney zunächst ein Kaninchen namens Oswald aus dem Hut. Doch da es um den Nager heftige Streitigkeiten mit einem Unternehmen namens Hollywood gab, schuf der einfallsreiche Mann flugs ein neues Tier: Mortimer, die Maus. Die Maus war okay, doch der Name passte Frau Disney nicht. Mortimer klinge viel zu überheblich, befand die resolute Dame. Man einigte sich schließlich auf Michael, kurz Mickey - und somit war jener Mäuserich geboren, auf dem das spätere milliardenschwere Disneyimperium fußen sollte.

