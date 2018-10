Der österreichische Maler Gottfried Helnwein lebt in den USA und in Irland. "Donald Trump ist ein Spiegel, in dem die Amerikaner sich selbst und den Zustand ihres Landes erkennen können", sagt der Wiener, der am Montag (8. Oktober) seinen 70er begeht.

Gottfried Helnwein in seinem Schloss in Irland © ORF

Er lebt in Irland und den USA, seine Heimat Österreich liebt er. Der Schock-Maler Gottfried Helnwein will auch mit 70 mit gesellschaftskritischen Motiven aufrütteln. Die größte Gefahr sieht er nicht in Donald Trump, sondern in der "politischen Korrektheit". Mit seinen fotorealistischen Bildern von gequälten Kindern und Körpern hat Gottfried Helnwein viele Menschen aufgeschreckt. Eine Bild-Ikone ist sein Selbstporträt mit bandagiertem Kopf und Gabeln, die ihm in die Augen dringen. Der von Sammlern hoch geschätztee Österreicher ("Ich habe eine lange Warteliste") ist allein schon durch seine Kunst ein politischer Mensch - und ist alarmiert wie nie. Vor allem die von der "politischen Korrektheit" kanalisierte öffentliche Debatte ist ihm zuwider. "Sie ist das Ende der freien Rede", sagte der Künstler, der am Montag (8. Oktober) 70 wird.



Woran arbeiten Sie gerade?