Gut für die Seele und die Wirtschaft: Für jeden Euro, den die öffentliche Hand in ein österreichisches Museum steckt, fließen etwa 1,80 Euro in die Wirtschaft zurück. Eines der Ergebnisse einer neuen Museumsstudie.

Publikumsmagnet: Die Schiele-Jubiläumsschau im Leopold Museum Wien © APA/HERBERT NEUBAUER

Ein bisschen ist es so, wie es Pablo Picasso formuliert hat: „Kunst wäscht den Staub des Alltags von der Seele.“ Museumsbesuche funktionieren in dem Reinigungsakt vielerorts als Waschstraße, als Horizonterweiterer, als Pulsreduktionsoase. Wer das Wort Museum hört, dem drängen sich Erinnerungen auf: eine Urlaubsdestination, ein Schulbesuch, eine Künstlerin oder ein Thema, das nach dem Aufenthalt in dieser Einrichtung plötzlich verständlicher war.

