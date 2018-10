''Volksfronten''Der herbst zeigt die Schatten der Heimat

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Milica Tomic hat im Forum Stadtpark Erde aus Aflenz an der Sulm abgeladen © (c) Mathias Voelzke Völzke info@mat

Der im Kulturzentrum bei den Minoriten untergebrachte, zentrale Teil der „Volksfronten“ verläuft entlang rechtspopulistisch planierter Vielschichtigkeiten und verdrängter Ungereimtheiten, wie sie ein betulicher Heimatbegriff abdecken hilft. Die Schau zeigt soziale Bruchlinien und kollektive Wunsch- und Wahnvorstellungen auf. Am wörtlichsten bei Christoph Szalay, dessen Installation „Heimat“ rechtsradikale Vereinfachung mit poetischer Komplexität verschneidet. Am ortspezifischsten im Fotoprojekt „Triester“ von Martin Behr und Martin Osterider. Beide sind in der Grazer Triestersiedlung aufgewachsen und porträtieren auf den Spazierwegen ihrer Kindheit eine sozial wie ästhetisch durchwachsene, von Migranten wie FPÖ-Anhängern bewohnte Landschaft in surreal anmutenden Nebensächlichkeiten. Das Künstlerduo kozek hörlonski und Medienkünstler Alexander Martinz dagegen verwandelt heimatfilmtaugliche Idyllen in „Dämonische Leinwände“: in Filmsequenzen, die Horrorklassiker, Schauermärchen und die jüngere Kriminalgeschichte zitieren.